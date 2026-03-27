La tensión entre Macarena y Valentina da un giro inesperado cuando la joven aparece en la casa de Don Edmundo con una aparente intención conciliadora. Al abrir la puerta, Valentina se sorprende al escuchar que Macarena quiere hablar “de mujer a mujer” y dejar atrás los conflictos.

Macarena reconoce que sus acciones no fueron correctas y asegura que cualquier persona en su lugar habría reaccionado igual. Además, le deja claro que seguirá visitando la casa, pues su cercanía con la familia la mantiene presente. Por ello, le propone mantener la calma y evitar nuevos enfrentamientos.

Valentina, sin embargo, no termina de confiar en sus palabras. Aunque acepta escucharla, no comprende el motivo del acercamiento y recuerda que nunca buscó problemas con ella. La conversación concluye con una aparente tregua, pero el ambiente queda cargado de dudas.

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