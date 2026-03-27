Tras días de espera, el doctor decide hablar con franqueza y advierte que el paciente no muestra signos de recuperación, lo que podría indicar un daño cerebral severo.

La noticia cae como un golpe imposible de asimilar. El médico explica que prolongar el soporte vital solo extendería el sufrimiento y que el hospital no cuenta con los recursos para sostener indefinidamente el caso. Ante este panorama, recomienda evaluar la posibilidad de desconectar a Bryan.

La reacción de Lupe es inmediata. Entre lágrimas, se niega rotundamente a aceptar la idea y rompe en llanto al escuchar el diagnóstico. “¡No me diga eso!”, exclama, devastada por la posibilidad de perderlo.

Sin embargo, cuando todo parece perdido, Edmundo toma una firme decisión: no permitirán que desconecten a Bryan. Su postura cambia el ambiente y la familia se une para apoyar a Lupe, aferrándose a la esperanza de un milagro.

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