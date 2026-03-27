Frida decide contratar a Lidia y Delia, dos hermanas gemelas que aparentemente llegan para ayudar mientras Lupe atraviesa un momento complicado por la salud de su hijo.

Sin embargo, la intención detrás de esta decisión no es tan inocente como parece. Desde el primer momento, Frida deja clara su autoridad y establece reglas que sorprenden a las recién llegadas. La mujer les exige lealtad absoluta y les advierte que deberán obedecer únicamente sus órdenes.

“Su lealtad en esta casa es conmigo. Lo que yo mande, ustedes lo hacen sí o sí”, afirma con firmeza. Incluso deja entrever que ni siquiera Don Edmundo podrá interferir en sus decisiones. Las gemelas aceptan sin dudar, conscientes de que el trabajo es bien remunerado. Pero la advertencia de Frida deja en evidencia que su llegada podría formar parte de un plan más grande dentro de la casa.

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