Valentina recibe la noticia de que Bryan sufrió una convulsión. Ante la urgencia, Lupe corre a la clínica y la joven decide buscar a Don Edmundo para avisarle.

Mientras recorre la casa con prisa, Valentina abre una puerta que nunca había visto y se encuentra con un cuarto secreto. En el interior, Don Edmundo guarda fotografías, objetos y recuerdos de su familia, además de diversas pistas sobre su nieta desaparecida.

Entre los objetos, una imagen llama su atención: la fotografía de Gracia María, la única sobreviviente de la tragedia que marcó la vida de Don Edmundo. Al observarla, Valentina comienza a experimentar sensaciones extrañas y fragmentos difusos de recuerdos que parecen venir de su pasado.

Confundida por lo que siente, intenta ignorar esas imágenes y continúa buscando a Don Edmundo. Sin embargo, la experiencia la deja inquieta, con la sensación de que ese lugar podría estar conectado con su propia historia.

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