Un giro inesperado sacude la historia cuando, en medio de la emergencia de Bryan, Lupe abandona apresuradamente una de las habitaciones más restringidas de la casa de Don Edmundo.

La puerta queda abierta… y Valentina, al buscarlo, se encuentra con algo sorprendente

Movida por la curiosidad, descubre un espacio cargado de recuerdos: fotografías, objetos y pistas que reconstruyen el doloroso pasado familiar de Don Edmundo.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

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