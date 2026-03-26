Un simple accidente termina convirtiéndose en un momento de tensión dentro de la casa. Valentina derrama agua por error sobre Frida e intenta solucionarlo de inmediato, pero la reacción es completamente desproporcionada.

Frida estalla, la rechaza con desprecio y la insulta sin reparos, dejando en claro su incomodidad frente a la cercanía que Valentina ha logrado con Don Edmundo.

Lejos de quedarse ahí, aprovecha la situación para marcar distancia y poder: le recuerda que ella “manda” y lanza una advertencia directa sobre las consecuencias de enfrentarse a ella.

Como cierre, le impone tareas exigentes, reafirmando una dinámica de abuso y tensión que no deja de crecer.

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