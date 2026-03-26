La complicidad entre Valentina y Alejandro sigue creciendo, esta vez en un ambiente mucho más íntimo. Durante su visita al departamento, ella descubre más sobre la faceta poco conocida de él.

Alejandro se anima a romper con las expectativas que marcaron su pasado y, guitarra en mano, decide compartir su lado artístico, ese que alguna vez fue cuestionado.

Entre risas y miradas cómplices, ambos se dejan llevar por la música, creando un momento especial donde las palabras sobran y las emociones hablan por sí solas.

La escena refleja una conexión genuina que va más allá de los obstáculos, consolidando un vínculo cada vez más fuerte entre ellos.

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