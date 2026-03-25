Valentina Valiente capítulo 16: ¡Frida estalla contra Don Edmundo!
Una posible entrevista desata una fuerte discusión donde Frida cuestiona su lugar en la vida de Don Edmundo.
Frida le plantea a Don Edmundo la posibilidad de dar una entrevista juntos para una revista conocida, pero él se niega, incómodo con la idea de exponer su vida privada.
La negativa desata la furia de Frida, quien no duda en reprocharle todo lo que ha dejado por estar a su lado. Entre reclamos y frustración, lo acusa de mantenerla en las sombras y de no reconocer públicamente su relación.
La discusión escala cuando Frida lanza un golpe directo: asegura que Don Edmundo no ha superado a su difunta esposa y que sigue viviendo anclado en el pasado.
Cansado del conflicto, él decide cortar la conversación y retirarse, dejando en evidencia una relación cada vez más desgastada.
