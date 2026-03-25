Luego del fuerte enfrentamiento, Don Edmundo decide dar un paso al frente y enfrentar la situación con Frida. Con calma, le agradece el apoyo que le ha brindado, pero también reconoce que las cosas entre ambos no están funcionando.

Le plantea una posibilidad que la descoloca: que retome su vida, incluso considerando volver a su casa y no seguir sacrificando sus decisiones por él.

Aunque Frida intenta mantener la compostura en el momento, la propuesta la toma por sorpresa, ya que ella quiere quedarse en la casa.

Sin embargo, cuando Don Edmundo se retira, su verdadera reacción sale a la luz, mostrando su frustración y enojo ante una decisión que podría cambiarlo todo.

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