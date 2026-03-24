La confianza entre Valentina y Don Edmundo sigue creciendo, dando paso a una conversación más íntima y reveladora. Él decide compartirle su historia de vida: una infancia humilde, marcada por el esfuerzo, el trabajo y la determinación por salir adelante.

Su testimonio impacta profundamente a Valentina, quien no puede evitar sentirse identificada con las dificultades que él atravesó.

Lejos de quedarse en el pasado, Don Edmundo aprovecha el momento para impulsarla. Reconoce en ella talento, especialmente en el canto, y la anima a no ponerse límites ni dejar que las circunstancias definan su futuro.

Sus palabras se convierten en un mensaje de esperanza. Para él, el éxito no solo depende del talento, sino también de la perseverancia y la capacidad de conectar con los demás, cualidades que asegura que Valentina posee.

El momento cierra con un gesto sincero de cariño que refleja lo mucho que su vínculo ha crecido.

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