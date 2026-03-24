La verdad sale a la luz dentro del entorno más cercano de Alejandro. Tras la advertencia de Macarena, su madre decide confrontarlo directamente sobre su relación con Valentina.

Lejos de negarlo, Alejandro responde con firmeza: no solo confirma el vínculo, sino que admite estar enamorado. Para él, Valentina no es “una más”, sino alguien que ha cambiado su forma de sentir.

Aunque su madre intenta mostrarse comprensiva, también le advierte sobre las dificultades que podría enfrentar una relación marcada por diferencias sociales.

Sin embargo, la conversación toma un giro más doloroso cuando Alejandro confiesa que ya no están juntos. La decisión de Valentina de alejarse, motivada por su realidad, deja en evidencia el peso de los obstáculos que los separan.

Aun así, queda claro que lo que siente por ella sigue intacto.

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