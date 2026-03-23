La relación entre Valentina y Don Edmundo da un giro más cercano en una conversación cotidiana.

Mientras hablan de comida, Valentina asume que él siempre tuvo una vida acomodada. Sin embargo, Don Edmundo rompe esa idea al contarle su historia: una infancia humilde, marcada por el esfuerzo de sus padres y sus propias carencias.

El relato sorprende a Valentina, quien no solo se siente identificada, sino que también encuentra en sus palabras una esperanza para su propio futuro y el de sus hermanos.

La escena cierra con una decisión espontánea: ir juntos al mercado a buscar esos sabores que marcaron su pasado, reforzando una conexión que crece sin que ambos imaginen lo que realmente los une.

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