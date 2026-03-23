En medio de una conversación cotidiana, Bryan decide dar un paso que había postergado por años. Sin rodeos, le confiesa a Jenny que siempre le ha gustado, desde que eran niños.

La revelación toma por sorpresa a Jenny, quien no entiende por qué él nunca se lo dijo antes. Bryan explica que su próximo viaje lo obliga a sincerarse, ya que no quiere irse sin que ella sepa la verdad.

Con nervios y honestidad, deja claro que sus sentimientos son reales y que no se trata de un impulso del momento.

El ambiente cambia por completo, dejando a Jenny frente a una confesión que podría transformar su relación para siempre.

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