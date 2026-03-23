La situación de Bryan los vuelve a cruzar. En el hospital, Alejandro y Valentina se encuentran luego de haber decidido tomar caminos separados.

El diálogo es breve, pero cargado de tensión. Alejandro se muestra preocupado por lo ocurrido y también por la situación de Dolores, la abuela de Valentina, cuya operación aún no se ha concretado.

A pesar de la distancia que ella marcó, él reafirma su apoyo y le recuerda que su ofrecimiento económico sigue en pie.

Cuando Valentina decide irse, Alejandro no puede contenerse y le confiesa que no ha dejado de pensar en ella, dejando en evidencia que el vínculo entre ambos sigue intacto.

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