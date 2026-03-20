Tras descubrir que todo fue una trampa, Valentina logra entender que Alejandro nunca la engañó. La verdad sobre Macarena cambia completamente su percepción y la llena de culpa por haber dudado.

Decidido a arreglar las cosas, Alejandro va en su búsqueda sin perder más tiempo. Con la ayuda del entorno cercano de Valentina, logra dar con ella para finalmente hablar cara a cara.

En el encuentro, ambos reconocen el daño causado por los malentendidos, pero también lo que sienten el uno por el otro. Alejandro deja claro que lo importante es que ahora saben la verdad.

El momento culmina en un beso que marca un nuevo inicio para ambos, dejando atrás las mentiras y reafirmando su conexión.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!