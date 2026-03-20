Cuando todo parecía encaminado entre ellos, Valentina toma una decisión que cambia el rumbo de su historia con Alejandro. A pesar de lo que siente, decide poner un límite.

Alejandro intenta hacerla cambiar de opinión, asegurándole que lo que tienen es único y que no quiere perderla. Sin embargo, para Valentina el amor no es suficiente frente a la realidad que enfrenta.

Con responsabilidades familiares y una vida marcada por carencias, ella prioriza la estabilidad antes que arriesgarse a una relación que siente difícil de sostener.

El momento es doloroso para ambos. Valentina elige alejarse, incluso si eso significa renunciar al que considera el amor de su vida.

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