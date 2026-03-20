La búsqueda de Don Edmundo da un paso clave. El detective le presenta una imagen generada por software que reconstruye el posible rostro actual de su nieta, basándose en su herencia genética.

Aunque se trata de una aproximación, el impacto es inmediato. Don Edmundo no puede ocultar la emoción al ver, por primera vez en años, cómo podría lucir la niña que perdió en el incendio.

La imagen se convierte en una nueva esperanza, una pista que podría acercarlo finalmente a la verdad.

Mientras tanto, Frida observa la escena de cerca, consciente de lo que este avance podría significar dentro de la casa.

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