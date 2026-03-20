Luego de ver las pruebas que confirman la manipulación, Alejandro confronta directamente a Macarena. Indignado, no puede creer hasta dónde fue capaz de llegar para interferir en su relación con Valentina.

Sin darle espacio a excusas, le deja claro que lo que hizo no tiene justificación. Para él, no se trata de amor, sino de celos enfermizos que cruzaron todos los límites.

Macarena, desesperada, intenta retenerlo entre lágrimas y promesas de cambio, asegurando que está dispuesta a hacer lo necesario para no perderlo.

Pero Alejandro es firme. Marca distancia y le recuerda que lo de ellos ya terminó hace tiempo, cerrando definitivamente cualquier posibilidad entre ambos.

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