La verdad finalmente sale a la luz. Gabriel logra acceder a las cámaras de seguridad y encuentra pruebas clave: Macarena organizó todo para engañar a Valentina.

En las imágenes se evidencia cómo la hizo llegar al departamento de Alejandro sin que ella supiera a dónde iba, para luego fingir que vivía con su pareja y sembrar la duda.

El plan fue calculado. No solo buscaba alejar a Valentina, sino también ponerla en contra de Alejandro.

Al ver los videos, Alejandro no puede ocultar su indignación. Todo cobra sentido: el rechazo, la distancia y el silencio de Valentina no fueron casualidad, sino consecuencia directa de una manipulación.

Ahora, con la verdad en sus manos, la situación cambia por completo.

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