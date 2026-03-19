La tensión entre Valentina y Alejandro alcanza un punto crítico cuando él llega hasta la casa de Don Edmundo para exigir explicaciones por su repentino distanciamiento. Decidido a obtener respuestas, Alejandro se niega a irse, pese a la incomodidad de Valentina.

La situación escala rápidamente cuando Frida y Don Edmundo intervienen al notar el altercado. En medio de la presión, Valentina toma una postura firme y asegura que Alejandro “no la deja en paz”, dejando a todos sorprendidos. La acusación no queda sola: Lupe respalda su versión, aumentando la tensión en el ambiente.

El momento deja al descubierto una fractura evidente entre ambos, marcada por silencios, reclamos y versiones enfrentadas. Mientras Alejandro insiste en entender qué cambió, Valentina parece decidida a poner distancia, sin importar las consecuencias.

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