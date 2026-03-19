Las dudas comienzan a despejarse cuando Gabriel llega junto a Jenny y su guardaespaldas para revisar las cámaras del edificio donde ocurrieron los hechos. Todo con el objetivo de comprobar la versión de Valentina, quien aseguró haber acudido al lugar sin saber que era la casa de Alejandro.

Mientras el portero Beto es distraído con una supuesta fuga, el equipo accede a las grabaciones. Sin embargo, un corte en el sistema genera incertidumbre: durante varias horas no hay registro de lo ocurrido. Pese a ello, logran encontrar imágenes clave.

En las cámaras se observa primero la llegada de Macarena y, minutos después, el ingreso de Valentina. La secuencia deja en evidencia que no fue una coincidencia, sino una situación cuidadosamente armada.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!