Después del escándalo con Alejandro, Lupe revela lo ocurrido previamente. Según cuenta, él ha insistido en acercarse a Valentina, incluso persiguiéndola, situación que la obligó a intervenir para protegerla. Su postura es clara: Valentina necesita el trabajo para afrontar la operación de su abuela y no puede ser juzgada sin conocer su realidad.

Sin embargo, Frida no comparte esa visión y cuestiona que no se les haya informado antes. Para ella, la situación es inaceptable y acusa directamente a Valentina de haberse involucrado con el ex de Macarena. La discusión escala hasta que Don Edmundo interviene y pide calma, recordando que la relación entre Alejandro y Macarena terminó hace tiempo y que no hay pruebas de una infidelidad.

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