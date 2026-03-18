Mientras realiza sus labores en la casa, Valentina encuentra una muñeca en la silla de Don Edmundo. Intrigada, la toma entre sus manos.

En ese instante, comienza a experimentar una serie de recuerdos confusos: imágenes de su infancia en un campo, sensaciones que parecen venir de un pasado que no logra reconocer del todo.

El momento la deja desconcertada, como si ese objeto guardara una conexión directa con su historia.

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