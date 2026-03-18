Rocky comenzaba a coquetear con una chica del gimnasio, pero ella fue clara: no le gustan los chicos jóvenes, sino hombres mayores.

Aunque fue rechazado, la verdadera sorpresa llegaría después. Al encontrarse con su padre, Leo, en el mismo gimnasio,lLa joven aparece nuevamente, pero esta vez para saludar a Leo con un beso, dejando en evidencia que existe algo entre ellos.

Sorprendido, Rocky decide fingir que no la conoce, tratando de disimular la incómoda situación mientras asimila lo que acaba de descubrir.

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