Con la excusa de apoyar en una pollada solidaria, Gabriel logra reunirse con Jenny para aclarar la situación que ha generado el distanciamiento entre Valentina y Alejandro.

Durante la conversación, él le muestra pruebas que evidencian que Alejandro y Macarena ya no están juntos desde hace tiempo, desmontando así la versión que Valentina había dado por cierta.

Aunque al inicio Jenny se muestra desconfiada y cuestiona sus intenciones, Gabriel se mantiene firme y le deja claro que no actúa por conveniencia, sino por lealtad hacia su mejor amigo.

Su sinceridad termina por convencerla. Jenny reconoce que se equivocó al juzgarlo y, en medio del momento, se disculpa… sellando todo con un inesperado beso.

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