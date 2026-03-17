La confusión y la angustia comienzan a apoderarse de Alejandro, quien no logra entender qué salió mal con Valentina. Tras su tenso reencuentro, las preguntas no dejan de acumularse.

¿Por qué trabajaba en esa casa y nunca se lo dijo? ¿Por qué ahora evita hablarle? Todo parece no tener sentido para él, quien siente que, desde su regreso a Lima, su vida se ha convertido en una pesadilla.

La situación empeora cuando descubre que Valentina lo bloqueó, cerrando cualquier posibilidad de comunicación directa.

Convencido de que hay algo más detrás, Alejandro empieza a buscar respuestas. Desesperado por sabes qué pasa, le pide a Gabriel que contacte a Jenny, la mejor amiga de Valentina, con la esperanza de entender qué está pasando realmente.

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