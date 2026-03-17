Decidido a descubrir la verdad, Don Edmundo da un paso clave en la búsqueda de su nieta y contrata a un detective especializado en casos forenses.

Durante la reunión, el investigador le explica que iniciará el trabajo revisando la antigua casa hacienda, escenario del incendio que marcó la tragedia familiar. Incluso propone utilizar perros entrenados para rastrear posibles restos tras tantos años.

Sin embargo, Don Edmundo es tajante. No está interesado en encontrar un cuerpo. Para él, su nieta sigue con vida.

Convencido más que nunca, asegura que no escatimará en recursos con tal de encontrarla, dejando claro que esta será su última gran oportunidad para resolver el misterio que lo ha perseguido durante años.

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