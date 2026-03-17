Un inesperado hallazgo en su propio departamento despierta las dudas de Alejandro. Al encontrar un accesorio de cabello que no reconoce, comienza a cuestionarse quién pudo haber estado allí.

En medio de la confusión, Gabriel le revela lo que Jenny le contó: Valentina cree que él tiene una novia con la que incluso conviviría. Una versión completamente alejada de la realidad.

Es entonces cuando su amigo empieza a atar cabos y lanza una sospecha directa: Macarena podría haber armado todo para engañar a Valentina y alejarla de él.

Aunque Alejandro se muestra incrédulo ante la idea de que su expareja sea capaz de algo así, la duda ya está sembrada. Todo apunta a que alguien manipuló la situación para provocar el quiebre entre ambos.

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