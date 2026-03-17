Macarena ejecuta una nueva parte de su plan al pedirle a Valentina que lleve café a la sala, sabiendo que Alejandro se encuentra allí. Su intención es exponerla frente a él en su rol como trabajadora del hogar.

Sin embargo, la situación toma un giro inesperado cuando Alejandro la ve. Lejos de reaccionar con incomodidad, queda completamente sorprendido al encontrarla en ese lugar y en esas circunstancias.

Valentina, en cambio, entra en shock. Convencida de que él le ocultó su relación con Macarena, evita cualquier contacto y huye hacia la cocina.

Alejandro intenta alcanzarla para explicarse, pero ella se niega rotundamente a escucharlo. A pesar de sus insistencias, Valentina deja claro que no quiere saber nada de él, obligándolo a retirarse sin poder aclarar la verdad.

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