Valentina vive uno de los momentos más dolorosos desde que comenzó a acercarse a Alejandro. Todo ocurre cuando llega a una casa para cumplir un encargo, sin imaginar que ese lugar pertenece al propio Alejandro.

Valentina es recibida por Macarena, quien actúa con aparente normalidad y hasta le ofrece un vaso de agua. Sin embargo, la situación cambia cuando la joven se queda sola por unos instantes y encuentra una fotografía que la deja paralizada: en ella aparecen Alejandro y Macarena juntos.

Aprovechando la confusión, Macarena le asegura con total seguridad que Alejandro es su novio. La revelación deja a Valentina profundamente afectada, convencida de que el joven con quien comenzaba a ilusionarse en realidad mantiene una relación con otra persona. Con el corazón roto, Valentina decide marcharse del lugar. En el camino, los recuerdos de los momentos que compartió con Alejandro vuelven a su mente, mezclándose con las advertencias que anteriormente le había hecho Rocky.

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