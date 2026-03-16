La búsqueda de Don Edmundo por su familia da un giro inesperado cuando decide acudir a una vidente por insistencia de Frida. Aunque al inicio se muestra escéptico, lo que escucha termina sacudiendo por completo su mundo.

Durante la sesión, la mujer asegura tener una visión clara del momento del accidente que marcó la vida de Don Edmundo. Mientras describe la escena, afirma con seguridad que su nieta no murió aquella noche. “Tu nieta está viva”, le dice, provocando que el empresario vuelva a aferrarse a una esperanza que creía perdida. Conmovido por la revelación, Don Edmundo insiste en saber más sobre su paradero. Sin embargo, la vidente asegura que ya no puede ver nada más y da por terminada la sesión.

Aunque las respuestas siguen siendo un misterio, la revelación deja a Don Edmundo con una nueva convicción: su nieta podría estar viva y él hará todo lo posible por encontrarla.

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