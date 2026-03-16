Valentina enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida al considerar desprenderse de su único vínculo con el pasado. Ante la urgencia de conseguir dinero para la operación de Dolores, su abuela, Valentina toma una drástica decisión: vender la pulsera que llevaba consigo el día en que fue encontrada, el único objeto que podría revelar su verdadera identidad.

Desesperada, acude a casa de Elsa, quien ha resguardado esta valiosa pieza durante años. Aunque Valentina insiste en venderla para cubrir los gastos médicos, Elsa intenta hacerla entrar en razón. Para ella, la pulsera no es solo un objeto, sino la clave para descubrir quién es realmente.

“Esta pulsera es lo único que te conecta con tu pasado”, le recuerda con firmeza. Sin embargo, Valentina se enfrenta a un dilema imposible: elegir entre su historia o la salud de su abuela.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!