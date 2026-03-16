La incertidumbre comienza a apoderarse de Alejandro al no obtener respuestas de Valentina. Tras regresar de su viaje, el joven se muestra inquieto con Gabriel al contarle de la falta de contacto de Valentina, quien de manera repentina dejó de regresarle los mensajes.

Aunque intenta convencerse de que podría tratarse de algo pasajero, sus dudas crecen con el paso de las horas. “¿Y si le pasó algo?”, se pregunta, dejando en evidencia su preocupación. Gabriel, por su parte, intenta calmarlo y restarle dramatismo a la situación, sugiriendo que tal vez Valentina simplemente necesita tiempo.

Sin embargo, Alejandro no logra sacarse de la cabeza la sensación de que algo no está bien. Lo que desconoce es que, mientras él se desespera por no tener noticias, Valentina podría estar enfrentando sus propias dudas y conflictos.

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