Frida lleva a Don Edmundo a visitar a una vidente con la intención de ayudarlo a dejar atrás el dolor de su pasado. La idea era cerrar heridas relacionadas con el incendio que años atrás acabó con la vida de su familia.

Sin embargo, la mujer comienza a describir escenas del momento del siniestro: humo, desesperación y una niña que intenta ayudar. Según su visión, la pequeña logra salir y corre en busca de ayuda, pero luego desaparece entre la confusión.

Las palabras de la vidente conmueven profundamente a Don Edmundo, quien le muestra la muñeca que pertenecía a su nieta y le suplica saber qué ocurrió con ella.

Entonces llega la revelación que cambia todo: la vidente asegura que la niña sigue con vida. Lo que debía ser una simple sesión para superar el pasado termina abriendo una nueva esperanza y un misterio aún mayor.

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