Macarena ve a Valentina y decide poner en marcha su plan. Desde su auto, comienza a hablar por teléfono fingiendo una conversación con su supuesto novio.

A propósito, habla en voz alta sobre lo mucho que se extrañan. También menciona lo feliz que es con él y lo orgullosa que está de su relación.

Cuando Macarena baja de su carro, ella continúa la conversación con naturalidad y luego comienza a hablar con Valentina. Incluso le comenta que su pareja es un hombre serio y honesto, alguien en quien puede confiar.

Antes de despedirse, le deja una advertencia: le aconseja tener cuidado con los hombres que prometen mucho al inicio. Sin saberlo, Valentina escucha cada palabra, sin embargo lo que ella no sabe es que todo forma parte de una estrategia. Macarena, quien en realidad es la ex pareja de Alejandro, busca que en algún momento ella ate cabos y piense que él le ha estado mintiendo desde el principio.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!