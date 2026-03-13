Frida le pide a Valentina que entregue unas joyas en el departamento del supuesto novio de Macarena. La joven acepta hacer el favor sin imaginar que todo forma parte de un plan cuidadosamente preparado.

Al llegar al lugar, Macarena la recibe con total naturalidad y la invita a pasar. Incluso le comenta que pasa gran parte de la semana allí, como si prácticamente vivieran juntos.

Mientras recorren el departamento, Macarena continúa alimentando la historia sobre su relación, asegurando que poco a poco está incorporando su propio estilo en la decoración del lugar.

Lo que Valentina aún no sabe es que ese departamento pertenece en realidad a Alejandro.

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