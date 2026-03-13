Después del tenso primer encuentro que tuvieron en la casa, Don Edmundo vuelve a cruzarse con Valentina en una situación completamente distinta. Esta vez, el empresario decide acercarse para enmendar su actitud.

Reconociendo que estaba de mal humor la primera vez que hablaron, Don Edmundo le ofrece una disculpa sincera por la forma en la que reaccionó. El gesto sorprende a Valentina, quien escucha con atención sus palabras.

Como parte de ese nuevo comienzo, él le entrega el contrato formal como trabajadora del hogar y le pide que lo revise antes de firmarlo.

Emocionada, Valentina sostiene el documento y reconoce que se trata de su primer contrato de trabajo, un momento que ambos comparten con una sonrisa.

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