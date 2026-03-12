Frida tiene claro que la llegada de Valentina a la casa de Don Edmundo puede convertirse en una oportunidad para sus propios intereses. Por eso decide involucrar a Macarena en un nuevo plan.

La estrategia es sencilla, pero peligrosa: Macarena deberá acercarse a Valentina y convertirse en su amiga para ganarse su confianza. De esa forma, podrá averiguar qué tan lejos ha llegado su relación con Alejandro.

Aunque la idea no le entusiasma, Macarena acepta el desafío. Para ella, fingir cercanía con alguien a quien desprecia no será nada fácil.

Frida, sin embargo, insiste en que mantenga la cabeza fría. Además, le recuerda que Alejandro no está en Lima, por lo que este es el momento perfecto para ejecutar el plan sin interferencias.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!