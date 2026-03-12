Don Edmundo visita el lugar donde descansan los restos de su esposa, recordando la tragedia que marcó su vida: el incendio en el que murieron ella y otros miembros de su familia.

En medio de ese momento íntimo y doloroso, el empresario descubre algo inesperado. Sobre el ataúd encuentra un sobre con un mensaje que lo deja completamente desconcertado.

La nota es directa y perturbadora: “Tantos años y aún no sabes quién mató a tu familia”.

La frase reabre una herida que Don Edmundo nunca logró cerrar y pone en duda todo lo que creía saber sobre el incendio que cambió su vida para siempre.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!