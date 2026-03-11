Leo llega a la casa de Elsa con la intención de esperar a Rocky, pero su presencia termina desatando una fuerte discusión. Doce años después de haber abandonado a su familia, los reclamos del pasado vuelven a salir a la superficie.

Durante el enfrentamiento, Leo asegura que Elsa siempre fue una conformista y que él tuvo que irse para perseguir sus sueños. Elsa, indignada, le recuerda que ella decidió quedarse en Perú por sus hijos, porque necesitaban a su madre.

La conversación se vuelve aún más dura cuando Leo lanza un comentario hiriente sobre su aspecto, insinuando que fue una buena madre, pero que se descuidó como mujer.

Sin que ellos lo supieran, Jenny estaba escuchando todo. Furiosa por lo que acababa de oír, sale de la casa, enfrenta a Leo y lo expulsa del lugar. La tensión no termina ahí: llena de rabia, golpea las lunas de su auto y le deja claro algo definitivo: él estaba muerto para ella.

