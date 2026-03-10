Bryan y Rocky ponen en marcha su plan para acercar a Valentina a Don Edmundo. Aprovechando que en la casa están buscando una nueva empleada, ambos intentan convencerla de que acepte el trabajo.

Sin embargo, la reacción de Valentina no es la que esperaban. Desde el inicio deja claro que no se imagina trabajando en una casa atendiendo o limpiando, y además le preocupa dejar sola a su abuela Dolores.

Mientras Bryan insiste en las ventajas del puesto, mencionando el sueldo y los beneficios, Rocky intenta sumar entusiasmo describiendo la mansión y todo lo que podría significar ese trabajo.

A pesar de la presión y la emoción de quienes la rodean, Valentina sigue dudando. Para ella, aceptar ese empleo no es una decisión sencilla.

