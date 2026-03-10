Después de su encuentro con Valentina, Alejandro regresa a casa y se encuentra con una noticia inesperada: Macarena había pasado por allí y vio el flyer del concierto donde Valentina se presentó. La reacción de su ex no pasó desapercibida, pero Alejandro tiene claro que ya no tiene que darle explicaciones.

Además, conversa con su amigo Gabriel y termina revelando algo que ni él mismo había terminado de procesar. La salida con Valentina no fue cualquier cita: compartieron un café, hablaron con sinceridad y terminaron besándose.

Mientras recuerda ese momento, Alejandro reconoce que no puede dejar de pensar en ella. Para él, Valentina es distinta a cualquiera que haya conocido: la admira por su fuerza, su historia y su talento.

Aunque Gabriel le advierte que tenga cuidado para no lastimarla, Alejandro no puede ocultar lo que siente.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!