Después de invitarla a conversar, Alejandro y Valentina se encuentran en una cafetería para hablar con sinceridad sobre lo que está pasando entre ellos. Aunque la conexión es evidente, Valentina no puede evitar expresar sus dudas.

La joven teme que lo que sienten no tenga futuro. Para ella, sus mundos son demasiado distintos y está convencida de que personas como Alejandro no suelen fijarse en chicas como ella para algo serio. Por eso prefiere ser sensata y evitar ilusionarse antes de que todo se complique.

Pero Alejandro no piensa igual. Con total honestidad, le confiesa que nunca había conocido a alguien como ella. No se trata de su origen ni de su trabajo, sino de algo especial que lo hace pensar en ella todo el tiempo y que no puede ignorar.

Aunque ambos reconocen los riesgos, Alejandro le propone apostar por lo que sienten. En medio de la conversación, las dudas se transforman en un momento de cercanía que termina sellándose con un beso, confirmando que entre ellos hay algo que ninguno quiere dejar escapar.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!