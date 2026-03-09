La toxicidad lleva a Macarena a revisar las redes sociales de Alejandro, buscando pistas sobre su vida después de la ruptura. Acompañada por Ximena y Brisa, empieza a revisar a quién sigue y qué publicaciones ha estado marcando con “me gusta”.

Es entonces cuando un perfil llama su atención: el de Valentina. Al notar que Alejandro le ha dado likes a sus fotos, las tres deciden entrar a su cuenta para descubrir quién es realmente.

Mientras revisan sus videos y publicaciones, comienzan a comentar cada detalle. Les sorprende su estilo de vida sencillo, las celebraciones humildes y los videos donde canta cumbia, algo que contrasta completamente con el mundo en el que Alejandro siempre se ha movido.

Entre incredulidad y comentarios sarcásticos, Macarena y Ximena no pueden imaginar que Alejandro se interese realmente por alguien tan distinto a su entorno. Para ellas, la diferencia entre ambos mundos parece demasiado grande… aunque la realidad podría demostrar lo contrario.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!