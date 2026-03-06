El esperado debut de Valentina sobre el escenario de Sabor y Sazón se transforma en un momento de tensión que nadie vio venir. La joven cantante finalmente obtiene la oportunidad de mostrar su talento frente al público, acompañada por el apoyo de Jenny, Rocky, Alejandro y Gabriel.

Sin embargo, mientras interpreta su canción, un hombre del público la toca sin su consentimiento. La reacción de Valentina es inmediata: le da una cachetada y le lanza agua, dejando claro que no está dispuesta a tolerar ninguna falta de respeto.

La situación escala rápidamente cuando Alejandro interviene para defenderla y golpea al sujeto. En medio del caos, Kike, dueño del lugar, enfurece y encara a Valentina. “¿Para esto querías una oportunidad?”, le reclama, cuestionando lo ocurrido frente a todos.

Valentina intenta explicarse y defender su reacción, pero la discusión no cambia la decisión del dueño: ella y sus acompañantes son expulsados del lugar.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!