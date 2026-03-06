La tranquilidad de Elsa se rompe cuando un timbrazo en su puerta trae de vuelta un pasado que creía cerrado. Al abrir, se encuentra cara a cara con Leo, el padre de sus hijos, quien desapareció de sus vidas hace más de una década.

La sorpresa se transforma rápidamente en tensión. Mientras Elsa intenta asimilar su presencia, Leo actúa con una desconcertante naturalidad, como si el tiempo y el abandono no hubieran dejado heridas. Incluso minimiza la vida que ella ha construido, recordándole su trabajo como costurera y sugiriendo que esperaba encontrarla con una tienda propia.

Pero el momento más duro llega cuando Jenny y Rocky aparecen. Los jóvenes no dudan en enfrentar al hombre que los dejó atrás. Para ellos, el pasado sigue presente y el resentimiento no ha desaparecido. Leo intenta justificar su regreso diciendo que volverá a vivir en Lima y que quiere reconectar con su familia. Sin embargo, sus palabras no encuentran el recibimiento que esperaba. Jenny es clara y tajante: después de doce años de ausencia, ya no lo consideran parte de sus vidas.

