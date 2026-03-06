Durante una conversación en casa de Jenny, Valentina y Alejandro comparten un momento inesperadamente íntimo. Alejandro habla sobre su pasado y confiesa que alguna vez soñó con ser urbanista, pero terminó eligiendo una carrera más rentable. “Terminé en una constructora, algo mucho más rentable, no tan romántico ”, admite, reflexionando sobre el camino que tomó en la vida.

La charla se vuelve más personal cuando Valentina le pregunta si él se considera una persona romántica. Alejandro responde que antes pensaba que no, pero ahora ya no está tan seguro. La pregunta regresa hacia ella, dejando en el aire una tensión que se vuelve evidente.

“¿Tú qué crees?”, responde Valentina, sin dar una respuesta directa.

El silencio entre ambos dice más que las palabras. Alejandro se acerca lentamente, dispuesto a besarla, pero cuando el momento parece inevitable, Valentina decide detenerlo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!