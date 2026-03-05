Valentina enfrenta uno de los retos más importantes de su vida: subirse por primera vez a un escenario para cantar. Con nervios, ilusión y la esperanza de que esta oportunidad se repita, la joven artista lo da todo frente al público.

La presentación no solo significa demostrar su talento, sino también cumplir un sueño que llevaba guardado desde hace tiempo. Antes de subir al escenario, Valentina había invitado a Alejandro a verla cantar, aunque no estaba segura de que realmente asistiera. La duda y la tristeza la acompañan durante gran parte de su presentación. Sin embargo, justo cuando anuncia su última canción, algo cambia. Alejandro aparece entre la gente.

Al verlo, la emoción transforma por completo a Valentina. Su voz se llena de energía y su interpretación se vuelve aún más especial, como si cada palabra estuviera dedicada a ese momento inesperado. Mientras ella canta, Alejandro no puede apartar la mirada. Entre la música, las luces y el público, el instante parece detenerse por unos segundos. Para Valentina, esa noche no solo marca su debut sobre el escenario, sino también un momento que podría cambiar su historia con Alejandro.

