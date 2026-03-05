Luego de que Valentina perdiera su bicicleta al intentar ayudar a Alejandro durante un robo, él decide hacer algo para compensarla… aunque su gesto no resulta tan fácil de aceptar.

Alejandro aparece con una bicicleta nueva, convencido de que es lo mínimo que puede hacer por lo ocurrido. Sin embargo, la reacción de Valentina no es la que esperaba. “Esto vale más de lo que yo gano en un mes, en dos”, le reclama, sorprendida por el costoso regalo y negándose a aceptarlo.

Para Valentina, aceptar algo así significaría depender de alguien que apenas conoce. Pero Alejandro tampoco está dispuesto a dejar las cosas así. “Está bien que no aceptes regalos, pero yo tampoco voy a aceptar que andes a pie por mi culpa”, le responde, intentando encontrar una solución. Tras un intercambio cargado de orgullo, humor y cierta tensión, ambos llegan a un acuerdo: Valentina aceptará la bicicleta, pero promete pagarla en cuotas. “De verdad te voy a pagar, te lo juro”, asegura, mientras sellan el trato con un apretón de manos.

