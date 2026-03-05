Una conversación entre Bryan y Rocky abre la puerta a una posibilidad que podría cambiar la vida de Valentina. Bryan está convencido de que ella podría ser en realidad la nieta perdida de Don Edmundo, quien desde hace 15 años vive marcado por la tragedia que acabó con su familia en un incendio.

Aunque muchos dudan de la historia de Don Edmundo, él siempre ha sostenido que su nieta, Gracia María, logró sobrevivir aquella noche. Para Bryan, las piezas empiezan a encajar y la posibilidad de que Valentina sea esa niña perdida se vuelve cada vez más real. “¿Y si existe un 1% de probabilidades?”, se pregunta, decidido a no ignorar esa intuición. Rocky, sin embargo, ve el tema desde otra perspectiva imaginando que, al tener un lazo tan cercano con Valentina, la vida de él tambien cambiaría para siempre.

Aun así, ambos coinciden en algo: no pueden contarle la noticia a Valentina de cualquier forma. Antes de hablar con ella, deberán estar seguros de lo que dicen y encontrar la manera correcta de revelar una verdad que podría redefinir su identidad y su destino.

